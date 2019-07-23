Аналитики зафиксировали снижение повседневных расходов россиян

Повседневные расходы россиян за неделю, с 15 по 21 июля, снизились на 2,4% — до 4 255 рублей. Такие цифры приводятся в исследовании холдинга «Ромир».

«После роста в предыдущие семь дней на прошлой неделе индексы пошли на спад. Так, повседневные траты снизились на 2,4%, до 4255 рублей. Средний чек «похудел» на 1,2% — до отметки в 536 рублей», — говорится в исследовании холдинга.

Ранее «Ромир» сообщил, что объем «свободных денег» у россиян в июне увеличился на 11,4% по сравнению с маем текущего года и составил 33,1 тысячи рублей, что является вторым значением за все время наблюдений.

