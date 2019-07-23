Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» посетил стройплощадку нового детсада на улице Яруллина

Фото: Ринат Назметдинов

Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов и глава Московского и Кировского районов Казани Сергей Миронов познакомились с ходом строительства детского сада №38 «Матрешка» по ул. Яруллина в Кировском районе. Планируется, что детсад будет сдан в начале сентября, а уже в середине месяца он примет первых воспитанников.

Необходимость в строительстве нового образовательного дошкольного учреждения продиктована ростом количества жителей: за три года в этом районе построили два жилых комплекса на 1150 квартир. Кроме этого, рядом расположен частный сектор, жители которого давно просили о детском саде. Сейчас на 120 мест в детсад уже подано 172 заявления от родителей.

— С просьбой построить детсад на улице Яруллина жители обращались не только ко мне, как к депутату Госсовета РТ, но и к исполнительной власти. В этом районе сданы дома на более чем тысячу квартир, и наверняка около 500 детей будут нуждаться в месте в детский сад. Мы строим учреждение на 120 мест, а на него уже заявок поступило намного больше. Надеемся, что в сентябре детсад будет открыт, — сказал Фарид Минигулов.

Во время осмотра застройщик рассказал, что в здании завершены основные строительные работы, ведутся отделочные внутри детского сада. Делегация осмотрела эскизы игровых зон, спален, оценила качество выполняемых работ. Заведующая дошкольным учреждением отметила, что в образовательной системе детсада будет использована практика Монтессори. Сейчас формируется коллектив заведения, который будет состоять из 38 человек.

После осмотра строительства Сергей Миронов рассказал, что строительные работы выполняются по графику и к первому сентября детсад будет введен в эксплуатацию.

— Мы в этом году счастливчики: одновременно строятся четыре детсада. Один на Яруллина и три в ЖК «Салават купере». Мы надеемся, что они будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Не могу ответить за строителей в «Салават купере», будут ли детсады открыты к сентябрю. Там надо решить вопросы введения в эксплуатацию, получения лицензии, но мы всех строителей нацеливаем на то, чтобы к сентябрю все дошкольные учреждения были открыты, — отметил Сергей Миронов.