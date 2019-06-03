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Роспотребнадзор предложил создать единую базу данных о болезнях мигрантов

10:08, 03.06.2019
Роспотребнадзор предложил создать единую базу данных о болезнях мигрантов
Фото: realnoevremya.ru

В России может появиться база данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках. Соответствующие поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подготовил Роспотребнадзор.

По мнению авторов инициативы, благодаря наличию информационной базы получится оперативно не допускать мигрантов с инфекционными заболеваниями к работе в России.

Также на основе данных будут решаться оперативные вопросы о депортации или недопуске мигрантов в страну, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что в базе будет храниться информация о медосмотрах и прививках, результатах гигиенической подготовки и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что около 70 тысяч мигрантов выписали из «резиновых квартир» в 2018 году в России.

ОбществоВласть Башкортостан
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