Шамиль Газизов о поражении от «Краснодара»: «Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков»

Фото: "Реальное время"

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поделился мыслями после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», в котором его команда уступила (2:3).https:///news/create#

«Ничего хорошего сказать не могу о прошедшем матче. Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же её забрала. Произошёл сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трёх очков.

Если говорить об изменениях в нашей игре, то Вадим Валентинович Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит свои плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много. В целом первые два тура показали, что большинство клубов стало играть более динамично. Болельщикам должен нравиться такой интенсивный и агрессивный футбол. Мне кажется, за это можно любить российский футбол и РПЛ», — цитируют слова функционера «Известия».

Напомним, уфимский клуб выигрывал после первого тайма со счётом 2:0. Однако во второй половине матча пропустила три гола. Решающий мяч на 87-й минуте в ворота своей команды отправил защитник Джемал Табидзе.