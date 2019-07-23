Эксперт прогнозирует курс доллара на сегодня не выше 63,35 рубля

Вчера рубль закрылся на отметке в 63,09 руб./долл. Торги проходили в узком диапазоне. А вот фондовые рынки получили очередную волну оптимизма, что связано с ожиданиями по смягчению монетарных политик центральных банков различных стран. Тем не менее большинство экспертов считают, что понижение ставка на 25 б.п. российским и американским регуляторами уже заложено в текущих котировках.

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, прогнозируют, что рубль может ждать дальнейшее укрепление в случае смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, ФРС США и Банком России на этой и следующей неделе.

Добавим, что сегодня выходит отчет Минэнерго США о коммерческих запасах нефти. Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти за отчетную неделю до 19 июля снизятся на 3.9 млн до 452 млн баррелей. Это средний прогноз 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует курс USD/RUB на сегодня 62.70 — 63.35 руб./долл.