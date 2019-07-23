Компания Turkish Industry Holding планирует открыть в Башкирии ряд производств

В правительстве Башкирии прошла встреча с делегацией компании Turkish Industry Holding под руководством координатора по строительству Ясина Юджела.

Стороны обсудили предложение о строительстве на территории региона и эксплуатации обрабатывающих предприятий. Так, представители турецкой компании рассказали, что они хотят организовать производства полного цикла с использованием местного сырья.

В активе холдинга на данный момент насчитывается восемь предприятий, работающих в сфере промышленности, строительства, торговли, энергетики и туризма.

«Мы готовы инвестировать в крупное производство, нацелены на выпуск, в том числе, экспортноориентированной продукции. Акцент будет сделан на местной ресурсной базе», — цитирует Юджела пресс-служба правительства РБ.

Отмечается, что в этом году в Стамбуле откроется представительство Башкирии.

Напомним, ранее турецкое предприятие AB InBev Efes запустило в Татарстане масштабную агропрограмму по выращиванию пивоваренного ячменя.