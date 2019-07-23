Опрос показал, как россияне относятся к татуировкам

Менее половины жителей России (43%) заявили, что наличие татуировки говорит о стремлении человека выделиться среди других. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 41% респондентов считают татуировки следованием моде, 27% граждан связывают рисунки на теле с тем, что человек сидел в тюрьме, 20% видят в татуировке стремление украсить себя, 11% сделали ее себе в знак принадлежности к какой-то группе.

У россиян, у которых есть татуировки (11%), среди мотивов чаще всего отмечают, что решились на это по молодости или глупости (30%). 29% опрошенных сделали татуировки в армию, 20% не смогли обосновать, почему сделали татуировки.

При этом 27% россиян хотели бы в будущем избавиться от татуировок, передает «РИА Новости».

Опрос был проведен 9 июля среди 1600 человек старше 18 лет, проживающих в России.

Напомним, ранее россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак. Согласно опросу ВЦИОМ, идеальным возрастом для выступления в брак для женщин является 24 года, для мужчин — 27 лет.