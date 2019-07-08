ВЦИОМ: россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак

Более половины жителей России (77%) считают обязательной официальную регистрацию брака. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, особенно актуальна данная точка зрения среди людей старшего поколения — 84%. 11% респондентов отметили, что регистрация брака не является необходимым условием создания семьи.

По мнению россиян (94%), наиболее оптимальным возрастом для выступления в брак для женщин является 24 года, для мужчин — 27 лет, пишет ТАСС.

Кроме того, 56% граждан выразили мнение, что принимать решение о расторжении брака или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации, 30% заявили, что разводиться следует, если семья фактически распалась, а 10% категорически не принимают возможность развода вне зависимости от причин.

Опрос был проведен 4 июля среде 1 600 россиян старше 18 лет.

Напомним, согласно ВЦИОМ, поцелуи между женщинами одобряют 60% россиян, между мужчинами — 11%.