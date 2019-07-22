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В Госдуму РФ внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей

16:59, 22.07.2019
В Госдуму РФ внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев (оба представляют фракцию ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

«Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу», — говорится в пояснительной записке.

Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива, пивных напитков запрещены.

При этом организаторов чемпионатов предлагается обязать направлять финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов предложил разрешить продажи пива на стадионах на нескольких матчах РПЛ и оценить, как это будет выглядеть.

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