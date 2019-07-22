Роспотребнадзор предупредил об атаках лжесотрудников, которые угрожают предпринимателям Казани
Индивидуальный предприниматель из Казани в сфере образовательных услуг сообщил в Управление Роспотребнадзора по Татарстану, что неизвестное лицо, которое называет себя сотрудником управления, угрожает внеплановой выездной проверкой и предлагает решить вопрос за деньги.
Управление Роспотребнадзора по РТ подчеркивает, что не имеет никакого отношения к действиям неустановленных лиц, которые представляются сотрудниками управления. Эти действия противоправные, сообщается на официальном портале Роспотребнадзора по РТ.
Напомним, ранее Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников.ПроисшествияБизнес Татарстан
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