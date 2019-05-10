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Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

01:32, 10.05.2019
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
Фото: publicdomainpictures.net

Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам о том, как защититься от мошенников.

Так, ведомство советует не показывать чужим людям паспорт и не передавать данные банковской карты, не перезванивать по номеру, с которого поступило СМС о блокировке карты или списании денежных средств.

Также специалисты рекомендуют с осторожностью приобретать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, товары, так как они могут быть низкого качества. С осторожностью стоит посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Казани отдала мошенникам 2 млн рублей, чтобы избавиться от порчи.

Общество
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