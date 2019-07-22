Главным врачом Аксубаевской ЦРБ назначен Марсель Ислямов

Должность главного врача Аксубаевской ЦРБ занял Марсель Ислямов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

«Приказом министра здравоохранения РТ на должность главного врача ГАУЗ «Аксубаевская центральная районная больница» назначен Ислямов Марсель Ирекович», — говорится в сообщении ведомства.

Марсель Ислямов родился 17 мая 1967 года. В 1993 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «Стоматология». С 1993 по 1994 год был врачом-интерном Чистопольской стоматологической поликлиники. В 1994 году пришел в Аксубаевскую ЦРБ.

С 1995 по 2008 год Марсель Ислямов занимал в медицинском учреждении должность заместителя главного врача по медицинской части. В последующие годы он совмещал эту должность с работой врачом общей практики в той же больнице.



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