Казанский хоспис получил грант президента России на 2,9 млн рублей

Казанский хоспис получил грант президента РФ на абилитацию в размере 2,9 млн рублей.

Абилитация — это развитие навыков приспособления к жизни, когда полное излечение пациентов невозможно. В Татарстане такая помощь требуется более 1000 детей, у которых тяжелые хронические и прогрессирующие заболевания.

Казанский хоспис подал заявку на грант, когда стало понятно, что для таких пациентов нужна специальная выездная служба. В рамках проекта планируются выезды врача, медсестры, психолога и специалиста по ЛФК. Также в Казанский хоспис поступят кислородные концентраторы и откашливатель, которые при необходимости будут бесплатно выдавать семьям с тяжелобольными детьми, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане три тысячи человек нуждаются в паллиативной помощи.