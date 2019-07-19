В Татарстане три тысячи человек нуждаются в паллиативной помощи

Фото: Инна Серова

Шесть тысяч человек ежегодно умирает в Татарстане от злокачественных новообразований, сообщил на проходящем сейчас в казанском хосписе заседании республиканского Общественного совета федерального партийного проекта ЕР «Здоровое будущее» главный внештатный специалист Минздрава РТ, заместитель главврача РКОД по паллиативной помощи Ильсур Шаймарданов. В паллиативной помощи нуждается около 3 тысяч человек.

Шаймарданов сообщил, что в настоящее время из республиканского бюджета выделяется 2 000 рублей в сутки на паллиативную помощь для каждого нуждающегося в ней пациента. Однако этой суммы недостаточно, так как в нее включаются дорогостоящие процедуры, такие как инвазивные операции и паллиативная химиотерапия.

— Ежегодно около 1000 человек обращаются с жалобами по выписке обезболивающих,- уточнил Ильсур Шаймарданов.



Он также указал на необходимость открыть в каждом районе РТ кабинеты паллиативной помощи:



— Сейчас закон нам позволяет это сделать, независимо от количества нуждающегося в такой помощи населения.

Ранее «Реальное время» писало, в этом году в регионах России введут мониторинг оказания паллиативной помощи.

