В Казани во время чемпионата Европы по триатлону ограничат движение транспорта по ряду улиц

В Казани 26, 27 и 28 июля временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Это связано с проведением в столице Татарстана чемпионата Европы по триатлону среди элиты и любителей.

С 10.00 до 12.00 26 июля и с 10.00 до 14.00 27 июля движение транспорта будет ограничено по некоторым частям улиц Батурина, Кремлевская набережная, Дзержинского, Чернышевского, Кремлевской, Кави Наджми, Профсоюзной, Баумана.

С 7.00 до 17.00 28 июля движение транспорта ограничат по Кремлевской дамбе, частям улицы Декабристов, проспекта Ибрагимова, улицы Сибгата Хакима, Чистопольской, проспекту Фатыха Амирхана, мосту «Миллениум», улиц Вишневского и Николая Ершова, а также улиц Большая Красная и Батурина.

Кроме того, 26, 27 и 28 июля в акватории реки Казанки ограничат движение маломерных судов:

с 9.00 до 12.00 26 июля, с 7.00 до 14.00 27 июля и с 6.00 до 15.00 28 июля в акватории реки Казанки между территорией Центра семьи «Казан» и Кремлевской набережной, на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

Также с 26 по 28 июля в Казани будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов:

С 10.00 до 12.00 26 июля, с 10.00 до 14.00 27 июля и с 7.00 до 17.00 28 июля после закрытия улицы Батурина изменится схема движения автобусных маршрутов №22, 28, 89.

С 7.00 до 17.00 28 июля после закрытия проспекта Ибрагимова от улицы Чистопольской до пересечения с улицей Восстания в направлении улицы Восстания изменится схема движения автобусов №15, 22, 29, 35 и 62, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

Напомним, что в ночь на 21 июля в Казани было ограничено движение по нескольким улицам в связи с проведением «Ночного велофеста».

