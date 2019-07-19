В Казани ограничат движение из-за «Ночного велофеста»

В ночь на 21 июля в Казани планируется проведение «Ночного велофеста», регистрация на участие в мероприятии продлится 20 июля.

Маршрут движения пройдет по проспекту Ямашева, Сибирскому тракту, в Дербышках — по улицам Мира, Халезова, Советской, Начальной, Липатова, Тополевой, Главной.

Также участники заезда проедут по улицам Николая Ершова, Вишневского, мосту «Миллениум», проспекту Фатыха Амирхана, улицам Сибгата Хакима и Чистопольской.

Ограничение движения будет организовано с 22 часов 20 июля до 4 часов 21 июля. Время и участки перекрытия опубликованы на сайте мэрии Казани.

Напомним, что в прошлом году «Ночной велофест» состоялся в ночь на 14 октября.

