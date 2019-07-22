В Уфе перекроют улицы из-за съемок фильма для детей

В Уфе пройдут съемки художественного фильма для детей «Душа пирата».

Из-за этого будет ограничено движение в северных районах города. Так, 23 июля, с 9 до 16 часов, для движения будет закрыта улица Победы, от ул. Первомайской до ул. Архитектурной. 25 июля, с 11 до 16 часов, ограничение будет действовать на улице Калинина, от ул. Мира до ул. Ульяновых. В этот же день будет перекрыта улица Архитектурная — от ул. Ульяновых до ул. Мира с 17 до 19 часов, также будет запрещено движение на улице за Дворцом Орджоникидзе, от ул. Конституции до ул. Космонавтов с 20 часов до полуночи. Кроме того, 29 июля и 30 июля, с 9 до 21 часа, для автотранспорта закроют улицу Калинина — от ул. Победы до ул. Рыбакова. Об этом сообщает мэрия Уфы.

Напомним, ранее в Уфе прошли летние Международные детские игры. Подробнее о соревнованиях — в материале «Реального времени».

