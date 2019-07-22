«Справедливая Россия» претендует на 5—10 процентов мест в Госсовете РТ шестого созыва

Фото: Инна Серова

Минимум 5% мест рассчитывают получить в Госсовете РТ по итогам выборов справедливороссы, сообщила журналистам на пресс-конференции Рушания Бильгильдеева.

— А задача, поставленная нашим лидеров, — 10 процентов, уточнила она.

Уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 30 млн рублей, возбужденное против нее, она назвала «сфабрикованным».

— Более тысячи клиентов приобрели у нас недвижимость и живут на своих землях счастливо, — заявила она. Бильгильдеева продемонстрировала чемоданчик-укладку, который носит с собой:

— На всякий случай здесь есть все необходимое.

Бильгильдееву подозревают в мошенничестве и вменяют ущерб в 30 млн рублей. По версии следствия, она продавала участки в коттеджных поселках с условием проведения коммуникаций, но обещаний не сдержала: ни газа, ни электричества, ни воды собственники не получили.

