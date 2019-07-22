В Башкирии ищут потерпевших, заключивших фиктивные договоры долевого участия

В Башкирии сотрудники полиции устанавливают потерпевших от действий руководителей одной из фирм-застройщиков.

В рамках предварительного следствия установлено, что генеральный директор компании из Нефтекамска, которая являлась застройщиком жилья в одном из районов Уфы, вместе со своей родственницей заключил договоры участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома. Договоры был заключены от лица фирмы, при этом разрешения на продление строительства жилых домов не было. Договоры заключались с гражданами, которые являются участниками долевого строительства.

Кроме того, гендиректора компании подозревают в преднамеренном банкротстве дочерней организации. МВД Башкирии просит обращаться потерпевших от действий руководства фирмы-застройщика домов на земельном участке, ограниченном улицами Ахметова, Шмидта, в створе жилых домов №302—284 по ул. Ахметова в Ленинском районе города Уфы, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Напомним, ранее в Уфе было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при возведении жилого дома (литер №35) в микрорайоне «Урал» после коллективного обращения дольщиков.

