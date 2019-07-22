Башкирия может получить 700 млн рублей на создание инфраструктуры индустриальных парков

Три заявки от Башкирии прошли предварительный отбор в конкурсе на создание инфраструктуры индустриальных парков. Об этом заявил врио главы РБ Радий Хабиров на своей странице в Facebook.

По его словам, если проекты будут одобрены, то республика получит финансирование в размере 700 млн рублей от Минэкономразвития РФ.

«Наша цель — на каждой территории должны быть ключевые точки роста. Индустриальные парки — идеально подходят на эту роль. Бизнес охотно приходит туда, где есть коммуникации и режим благоприятствования», — отметил Хабиров.

Он добавил, что Башкирия принимает участие в этом конкурсе впервые, она стала вторым регионом по числу заявок.

Напомним, ранее Хабирову вручили удостоверение кандидата на пост главы Башкортостана. Он пояснил, что не собирается принимать участие в предвыборных дебатах и полагает, что избиратели оценят результаты его работы. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.