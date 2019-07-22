Обвиняемым по делу об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе продлили домашний арест

Сегодня в Кировском районном суде Уфы в закрытом режиме прошли предварительные слушания по делу об изнасиловании в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Суд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 2 января 2020 года.

Как рассказал адвокат одного из фигурантов дела Рустам Ибрагимов, суд 29 июля начнет рассматривать дело по существу, передает «Интерфакс».

Судью просили допустить к процессу общественного защитника, но он отказал, поскольку против этого возражал прокурор.

Напомним, что осенью 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии заявила, что трое коллег изнасиловали ее прямо в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району.

По делу проходят бывший начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.