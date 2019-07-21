Леонов о ЧМ по водным видам спорта в Казани: «Мы находимся в дискуссии по поводу основного объекта»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани чемпионата мира по водным видам спорта, который состоится в 2025 году.



«Мы находимся в дискуссии по поводу основного объекта, есть несколько вариантов расположения. Это решение нам необходимо будет принято в ближайшее время» — цитирует Леонова пресс-служба Министерства спорта РТ.

По словам Владимира Леонова, сразу после окончания основного чемпионата мира в Казани будет проходить чемпионат в категории Masters.

«Он пройдет на тех же объектах, мы планируем, что приедет большое количество спортсменов» — отметил министр.

Сегодня стало известно, что Казань получила право на проведение ЧМ по водным видам спорта 2025 года.

