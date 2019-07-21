В МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами

В МЧС рассказали, что при сборе грибов нужно не только собирать их по принципу неядовитый/ядовитый, но и обращать внимание на окружающую местность.

В ведомстве пояснили, что cъедобные грибы становятся ядовитыми, когда растут в загрязненных природных условиях, рядом с промышленными предприятиями или автотрассами, где в атмосферу или воду выбрасываются токсичные отходы, а также ртуть и свинец.

Если вы почувствовали себя плохо после того, как съели грибы, нужно сразу обратиться к врачу.

Когда нет возможности оперативно получить медицинскую помощь, необходимо подряд выпить пять-шесть стаканов воды или слабого раствора марганцовки и взывать рвоту. Для большей эффективности процедуру нужно повторить до 5 раз.

До прибытия врачей больного нужно укутать и непрерывно давать ему теплое питье, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ не будет ограничивать сбор грибов и ягод.

