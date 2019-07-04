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Минсельхоз не будет ограничивать сбор грибов и ягод

12:59, 04.07.2019
Минсельхоз не будет ограничивать сбор грибов и ягод
Фото: pixabay.com

Министерство сельского хозяйства прокомментировало инициативу ввести регулирование заготовки дикорастущего сырья и лекарственных растений.

Там сообщили, что предложение поможет предприятиям, занимающимся заготовкой, переработкой и хранением дикорастущего сырья, получить государственную поддержку, пишет «Интерфакс».

Также там заверили, что не планируют ограничивать и контролировать сбор дикоросов гражданами.

Напомним, Министерство сельского хозяйства РФ намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов и орехов, а также березового сока, семян и лекарственных растений.

ОбществоВласть
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