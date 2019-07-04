Минсельхоз не будет ограничивать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства прокомментировало инициативу ввести регулирование заготовки дикорастущего сырья и лекарственных растений.

Там сообщили, что предложение поможет предприятиям, занимающимся заготовкой, переработкой и хранением дикорастущего сырья, получить государственную поддержку, пишет «Интерфакс».

Также там заверили, что не планируют ограничивать и контролировать сбор дикоросов гражданами.



Напомним, Министерство сельского хозяйства РФ намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов и орехов, а также березового сока, семян и лекарственных растений.