Минсельхоз не будет ограничивать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства прокомментировало инициативу ввести регулирование заготовки дикорастущего сырья и лекарственных растений.
Там сообщили, что предложение поможет предприятиям, занимающимся заготовкой, переработкой и хранением дикорастущего сырья, получить государственную поддержку, пишет «Интерфакс».
Также там заверили, что не планируют ограничивать и контролировать сбор дикоросов гражданами.
Напомним, Министерство сельского хозяйства РФ намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих ягод, грибов и орехов, а также березового сока, семян и лекарственных растений.ОбществоВласть
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