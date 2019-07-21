Росгвардия сделала заявление об инциденте с болельщиками «Спартака» в Ростове

Фото: Twitter - UgodnikOnTour

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области сделали заявление об инциденте с болельщиками московского «Спартака», который произошёл по окончании матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московской команды с местным «Ростовом» (2:2).

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям», — прокомментировали в Росгвардии для «Чемпионата».



Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» завершился массовой дракой силовиков и фанатами московской команды.