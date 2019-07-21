Матч «Спартак» — «Ростов» завершился столкновением между болельщиками и ОМОНом

Фото: скриншот видео

В Ростове-на-Дону после матча «Ростов» — «Спартак» произошло столкновение между фанатами и ОМОНом.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди!@rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) July 20, 2019

После игры болельщики «Спартака» направились к выходу, но сразу выпускать их не стали. Фанатам долго пришлось находиться в душном подтрибунном помещении. Вдруг в толпу «ворвался» ОМОН, сообщает «Чемпионат». «Неожиданно со спины в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев — с дубинками, электрошокерами, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, сбивают друг друга с ног, лежащих бьют. Все это длится примерно 30-40 секунд», — рассказывает один из очевидцев.



Напомним, ранее сообщалось, что перед финальным матчем Кубка России по футболу, который прошел в конце мая в Самаре, задержали около 50 болельщиков московского клуба «Локомотив».

