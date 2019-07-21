МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 22 июля

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 8 часов до 20 часов 22 июля.



По информации Гидрометцентра РТ, днем и вечером местами по территории Республики Татарстан ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами дождь, гроза. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +21 до +26°С.

