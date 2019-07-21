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В Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +26°С

05:36, 21.07.2019
В Татарстане ожидаются дождь, гроза и до +26°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 21 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами дождь, гроза.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +12 до +17°С. Максимальная температура днем — от +21 до +26°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +23 до +25°С. В Набережных Челнах столбик термометра поднимется до отметок 24—26 градусов тепла.

Накануне МЧС предупредило татарстанцев о грозе и сильном ветре 21 июля.

Общество Татарстан
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