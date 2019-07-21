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В Башкирии пьяный водитель сбил дорожных рабочих и скрылся с места аварии

12:39, 21.07.2019
В Башкирии пьяный водитель сбил дорожных рабочих и скрылся с места аварии
Фото: gibdd102.ru

Накануне утром в Миякинском районе Башкирии водитель сбил двух дорожных рабочих, которые красили нерегулируемый пешеходный переход.

В результате рабочих 56 и 54 лет госпитализировали с травмами. Водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники ГИБДД в 12 км от места аварии задержали водителя. Им оказался 29-летний местный житель. Установлено, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство, сообщается в блоге главного госавтоинспектора Башкирии.

Напомним, сегодня примерно в час ночи в Кармаскалинском районе Башкирии водитель сбил 29-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.

Происшествия Башкортостан
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