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В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, провалившуюся в погреб

11:24, 21.07.2019
В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, провалившуюся в погреб
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне вечером в погреб дома по ул. Солнечной в Казани провалилась собака.

Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы достать животное и отпустить на волю, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее в Казани жители улицы Пожарной вызвали МЧС, чтобы спасти лебедей от нападения собак и кошек. Птицы были переданы в мини-зоопарк отеля «Регина» в поселке Петровский.

Происшествия Татарстан
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