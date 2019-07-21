В Казани спасатели полтора часа вытаскивали собаку, провалившуюся в погреб

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Накануне вечером в погреб дома по ул. Солнечной в Казани провалилась собака.

Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы достать животное и отпустить на волю, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, ранее в Казани жители улицы Пожарной вызвали МЧС, чтобы спасти лебедей от нападения собак и кошек. Птицы были переданы в мини-зоопарк отеля «Регина» в поселке Петровский.

