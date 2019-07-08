В Казани для спасения лебедей пришлось вызывать МЧС

В Казани жители улицы Пожарной вызвали МЧС, чтобы спасти лебедей от нападения собак и кошек. Птицы были переданы в мини-зоопарк отеля «Регина» в поселке Петровский.

Сообщение поступило в воскресенье около 16.03, передает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

«Дежурная смена спасателей ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ по получению сигнала вызова выехала к месту происшествия», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Спасатели отловили птиц при помощи сети. В зоопарке лебеди были помещены в карантин.