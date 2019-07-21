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Археологическими раскопками в Болгаре займутся волонтеры из 11 стран

23:35, 21.07.2019
Археологическими раскопками в Болгаре займутся волонтеры из 11 стран
Фото: Михаил Козловский

С 21 июля по 2 августа студенты и молодые археологи из 11 стран примут участие в третьем международном лагере «Волонтеры Всемирного наследия Болгара».

— Проект ставит перед собой задачу дать волонтерам полное представление о том, что происходит с артефактами, возможность проследить весь их путь от нахождения до доступа к ним через электронный каталог, — цитирует ИА «Татар-информ» руководителя проекта Наргиз Айтуганову.

30 участников от 18 до 30 лет разделятся на 3 группы, каждая из которых будет работать по одному из трех направлений. Участники смогут заняться археологическими раскопками, археологическими коллекциями или интерпретацией наследия (съемка видеороликов).

Напомним, ранее в Аксубаевском районе Татарстана было обнаружено массовое захоронение людей, которое признали объектом археологического наследия. Подробнее — в материале «Реального времени».

ОбществоКультураИстория Татарстан
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