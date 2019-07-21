СМИ: фильм «Мстители: Финал» установит мировой рекорд кассовых сборов

Американский супергеройский фильм «Мстители: Финал» побьет новый мировой рекорд кассовых сборов.

Картина сможет обойти научно-фантастический фильм «Аватар», который оставался на первом месте в течение 10 последних лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на данные компании The Walt Disney Company. К субботе фильм «Мстители: Финал» уже собрал в мировом прокате 2,7892 млрд долларов. Ожидается, что уже на этих выходных картина соберет еще 500 тысяч долларов. Таким образом, рекорд «Аватара» (2,7897 млрд долларов) будет побит.

В новой серии фильма от Marvel и Disney супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

Напомним, ранее сообщалось, что российские артисты Николай Басков и Вера Брежнева стали героями американских комиксов Marvel.