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Фильм «Мстители: Финал» за первый уикенд собрал рекордные 1,2 млрд долларов

05:39, 29.04.2019
Фильм «Мстители: Финал» за первый уикенд собрал рекордные 1,2 млрд долларов
Фото: стоп-кадр - youtube.com

Американский фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам за первый уикенд.

Фантастической кинокартине удалось собрать 1,2 млрд долларов. Предыдущий рекорд принадлежал другому фильму этой же франшизы — «Мстители: Война бесконечности», сборы которого за первые выходные превысили 640 млн долларов.

По прогнозам, «Мстители: Финал» могут заработать в прокате более 2,5 млрд долларов, передает Bloomberg.

В новой серии фильма от Marvel и Disney супергерои из команды Мстителей и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса.

Напомним, ранее сообщалось, что российские артисты Николай Басков и Вера Брежнева стали героями американских комиксов Marvel.

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