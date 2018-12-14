Басков и Брежнева стали героями комиксов Marvel

Артисты Николай Басков и Вера Брежнева стали героями американских комиксов Marvel. Речь идет о трех выпусках 2012 года из серии «Мстители» — «Мстители начало: Черная вдова наносит удар».



В комиксе Басков представлен «одним из лучших теноров мира, который ведет образ жизни плейбоя», пишут «Дни.ру». Он сидит в VIP-зоне «самого модного клуба Москвы», пьет шампанское, флиртует с девушками. При этом Баскова обслуживает замаскированная под официантку Черная Вдова.

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В том же комиксе Вера Брежнева отдыхает на курорте в Сочи и обедает с продюсером телеканала «Муз-ТВ» Ириной Златаревой — прикрытие для Черной Вдовы.