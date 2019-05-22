В Самаре задержали около 50 фанатов «Локомотива» перед финальным матчем Кубка России

Перед финальным матчем Кубка России по футболу, который пройдет сегодня в Самаре, задержали около 50 болельщиков московского клуба «Локомотив».

«В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов «Локомотива», парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было», — говорится в сообщении фанатов «Локомотива» в Twitter.



Причины массового задержания не уточняются.

Напомним, в финале Кубка России по футболу сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Матч начнется в 18.30.