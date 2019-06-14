В Башкирии осужден водитель, устроивший смертельное ДТП в день покупки автомобиля

Верховный суд Башкирии утвердил обвинительный приговор 31-летнему мужчине, обвиняемому в смертельном ДТП.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Местный житель в день покупки автомобиля ВАЗ 21150 праздновал данное событие, употребляя алкоголь со знакомым. Отправившись на машине за очередной порцией спиртного, на въезде в Благовещенск он не справился с управлением и въехал в стальное ограждение.

В результате аварии 42-летний пассажир скончался на месте, рассказали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Уточняется, что у водителя не было прав. Также он знал, что не на всех колесах его машины были установлены шипованные шины.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии-поселении и лишение прав на аналогичный срок.

Напомним, в конце мая в Уфе женщина на внедорожнике насмерть сбила 9-летнего велосипедиста.