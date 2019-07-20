Посольство РФ подтвердило нахождение трех россиян на задержанном Ираном танкере

В российском посольстве подтвердили нахождение трех россиян на задержанном Ираном британском танкере Stena Impero.



«Действительно, на танкере находятся трое российских граждан: два вторых механика, один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранской стороной», — сообщил представитель посольства.

Он добавил, что пока связи у посольства с россиянами нет, передает ТАСС.

Ранее стало известно о задержании Ираном британского танкера в связи с нарушениями международных норм. Иранские СМИ сообщали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения. Позднее представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management рассказал, что на борту танкера есть россияне.

