На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне. Об этом рассказал представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

По его словам, всего на борту находятся 23 человека, среди которых граждане Индии, Латвии, Филиппин и России.

«Мы уточняем количество граждан этих стран» — цитирует «РИА Новости» представителя компании-владельца танкера.

Ранее стало известно о задержании Ираном британского танкера в связи с нарушениями международных норм. Иранские СМИ сообщали, что корабль загрязнял воду и не реагировал на предупреждения.

Отметим, что отношения между Ираном и Западом становятся все более напряженными с тех пор, как 4 июля британские военно-морские силы захватили иранский танкер в Гибралтарском проливе.

Накануне корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

