Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России

Чаще всего в России диагностировали профессиональные заболевания у работников предприятий по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает Роспотребнадзор по итогам 2018 года.

Согласно исследованию, у специалистов данной сферы была зарегистрирована почти половина (47,5%) случаев профзаболеваний. Далее идут сотрудники обрабатывающих производств (27,3%). Замыкают тройку представители предприятий транспортировки и хранения (10,5%).

Также в список входят работники в строительной сфере (5%) и сотрудники предприятий сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%), пишет RT.

Чаще всего специалисты получали производственные травмы, у них диагностировались физические перегрузки, химические отравления и так далее.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 5,1 тысячи случаев профессиональных заболеваний.

Напомним, ранее Росстат перечислил отрасли, где можно больше всего заработать.