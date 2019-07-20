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Клещи могут стать переносчиком еще одного заболевания

20:33, 20.07.2019
Клещи могут стать переносчиком еще одного заболевания
Фото: pixabay.com

В скором времени клещи могут стать переносчиками нового заболевания — бабезиоза.

Об этом сообщила старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон. Бабезиоз вызывает симптомы, похожие на те, которые наблюдаются при гриппе, например, повышенную температуру и ломоту. Для достаточно здорового человека заболевание не опасно, но паразиты могут оставаться в организме несколько лет. При ослабленной иммунной системе может наступить летальный исход, сообщают «Известия».

Напомним, ранее заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, так как при этом развивается естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям.

ОбществоМедицина
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