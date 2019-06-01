Заслуженный врач России рассказала о пользе укусов клещей

Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, так как при этом развивается естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям.



«В Сибири — природном очаге клещевого энцефалита — очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом. Через укусы клеща, чаще незаметно, обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям», — написала Толоконская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



По словам Толоконской, клещевой энцефалит нужно лечить гомеопатией, а иммуноглобулин — это «морально устаревший метод».



Одно из самых распространенных заболеваний, передающихся клещами, — клещевой вирусный энцефалит. Это заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности и даже смерти. При укусе клеща следует незамедлительно обратиться за врачебной помощью.



Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей и заражения клещевым энцефалитом.