Зеленский обозначил условие для начала переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для возобновления диалога с Кремлем.

По его словам, возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для начала переговоров.

«Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения диалога — и реальный шаг для того, чтобы прекратить войну», — отметил Зеленский в видео, опубликованном на его канале YouTube.

Также глава государства добавил, что формат обмена по формуле «всех на всех» осложняется тем, что не совпадают списки сторон.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин Путин впервые провел переговоры с Зеленским.