Минфин РФ предложил дать самозанятым упрощенный доступ к закупкам госкомпаний

Минфин подготовил поправки в законодательство, чтобы распространить на самозанятых меры по поддержке в осуществлении закупок для государственных компаний и корпораций, которые сейчас действуют для малых и средних предприятий.

Согласно документу, самозанятые получат упрощенное участие в закупках, регламентированные правила участия, сроки оплаты за поставленный товар. Для этого самозанятые должны стоять на учете в качестве налогоплательщиков и не являться индивидуальными предпринимателями.

«Принятие таких поправок позволит обеспечить благоприятные условия деятельности «самозанятыми» гражданами в рамках реализации национального проекта «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее глава УФНС по Татарстану выразил обеспокоенность «недостаточными темпами» регистрации самозанятых. Он заявил, что на данный момент новый налоговый статус получили 20 тысяч человек при годовом плане в 60 тысяч.

