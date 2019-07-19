Сегодня самая длинная пробка в Казани составила почти 4 километра

Сегодня в Казани зафиксировали пробку длиной 3,7 км. Она стала самой крупной за сегодняшний день, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».



Затор наблюдался около шести часов вечера на проспекте Универсиады и Оренбургском тракте, от улицы Аметьевская магистраль до проспекта Победы. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Максимальная загруженность дорог столицы Татарстана сегодня вечером составила 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.



Наиболее загруженными магистралями оказались Фермское шоссе из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), Сибирский тракт к Дербышкам (4 балла).



Накануне самая длинная пробка в Казани растянулась на 2,4 километра. Она была зафиксирована на проспекте Ямашева, от улицы Адоратского до Сибирского тракта.

