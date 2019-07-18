Новости общества

21:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани зафиксировали пробку длиной 2,4 километра

19:45, 18.07.2019
В Казани зафиксировали пробку длиной 2,4 километра
Фото: скриншот yandex.ru

В Казани сегодня вечером зафиксирована пробка длиной 2,4 км. Об этом сообщили «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор был отмечен на проспекте Ямашева, от улицы Адоратского до Сибирского тракта. Это самая длинная пробка для данного времени за всю последнюю неделю.

Напомним, что 2 недели назад в вечернее время в столице Татарстана зафиксировали пробку длиной 4,4 км. Затор был отмечен на улицах Космонавтов, Аграрной и Мамадышском тракте.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров