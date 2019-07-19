В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен почти на 60%

В Республике Татарстан по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года работы выполнены на 57,8%. Об этом заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

Он напомнил, что всего в рамках данной программы планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 районах республики.

Также Фролов рассказал о работах по программе капитального ремонта на объектах образования в Татарстане. На сегодня работы ведутся в 26 общеобразовательных школах, еще на трех объектах работы завершены, передает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, продолжается ремонт девяти школ-интернатов. Из 112 детсадов ремонт продолжается в 107. На пяти объектах работы завершены.

Президент РТ Рустам Минниханов напомнил, что ремонт образовательных учреждений необходимо завершить к началу нового учебного года. При этом он подчеркнул, что увеличение темпов не должно негативно сказаться на качестве ремонтных работ.

Напомним, что по состоянию на конец июня в Татарстане капремонт многоквартирных домов был выполнен на 35,6%.