«Татфондбанк» подал иск о банкротстве агрофирмы «Кулон» на 403,1 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании банкротом ООО «Агрофирма «Кулон» (Новошешминский район).

Сумма требования составляет 403,1 млн рублей. Иск подан 10 июля и пока не принят к производству, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Напомним, в начале июля «Татфондбанк» в лице АСВ подало в Арбитражный суд РТ иск о банкротстве ООО «ЮнионСтрой Плюс». Сумма требований составила 25 млн рублей. «ЮнионСтрой» является генподрядчиком строительства пивоваренного завода «Белый кремль» и распределительного центра «Круглое поле». Подробнее — в материале «Реального времени».