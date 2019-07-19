Новости общества

15:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов обсудил поддержку КАМАЗа с замминистра финансов РФ Ивановым

15:14, 19.07.2019
Минниханов обсудил поддержку КАМАЗа с замминистра финансов РФ Ивановым
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с замминистра финансов РФ Андреем Ивановым. Они обсудили вопросы поддержки инвестпроектов ПАО «КАМАЗ».

Также речь зашла и о развитии транспортной отрасли республики, передает пресс-служба президента РТ.

Участники совещания также поговорили о законодательстве в сфере защиты инвестиций и затронули вопросы дальнейшего развития инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан — в Казанской, Камской и Альметьевской агломерациях.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров