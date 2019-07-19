МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что консультации с Нидерландами по МН17 идут, они носят конфиденциальный характер.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», — говорится в тексте.

Отмечается, что эта декларация приурочена к пятой годовщине крушения Boeing 777.

