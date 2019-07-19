Новости общества

15:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут

14:12, 19.07.2019
МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут
Фото: скриншот видео youtube.com

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что консультации с Нидерландами по МН17 идут, они носят конфиденциальный характер.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

«ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием», — говорится в тексте.

Отмечается, что эта декларация приурочена к пятой годовщине крушения Boeing 777.

Справка

Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

ОбществоПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров